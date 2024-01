Laurent Lokoli, qui a fait le dépla­ce­ment à Melbourne sans être certain d’en­trer dans le tableau des quali­fi­ca­tions, a fina­le­ment béné­ficié de plusieurs forfaits pour s’of­frir une chance de parti­ciper à l’Open d’Australie.

Au‐delà de la 200e place, le Français a expliqué à L’Equipe les diffi­cultés finan­cières qu’une telle prise de risque pouvait causer.

« C’est un vrai soula­ge­ment. J’avais lâché 3 000 ou 4 000 euros pour venir, entre les billets d’avion pour mon coach et moi, l’ap­par­te­ment à louer, les frais… Quand, tout à coup, tu rentres dans le tableau et que tu sais que tes billets sont fina­le­ment pris en charge, que tu as un per diem pour ton loge­ment, que tu as de l’argent sur ton accré­di­ta­tion pour manger avec ton coach sur le site, plus une partie du prize‐money (15 625 dollars austra­liens garantis pour lui, même en cas de défaite d’en­trée), c’est une super nouvelle. »

Dans la nuit de mardi à mercredi au 1er tour des quali­fi­ca­tions, Lokoli affron­tera l’ita­lien Federico Gaio (199ème) pour tenter de conti­nuer l’aven­ture australienne.