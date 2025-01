On ne le répé­tera jamais assez mais Novak Djokovic est un maître dans l’art de rentrer dans la tête et l’es­prit de ses adversaires.

Sa décla­ra­tion lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire ce mardi face à Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie va clai­re­ment dans ce sens et lance déjà le duel face à Alexander Zverev.

Interrogé sur sa « bles­sure » en fin de premier set lors­qu’il a décidé de se faire strapper le haut de la jambe gauche après une gêne physique au niveau de l’ad­duc­teur, Novak a fait du Djokovic, tel un joueur d’échec voulant duper son opposant.

Novak Djokovic spoke about his injury after beating Carlos Alcaraz at Australian Open



“If I lost that 2nd set I don’t know if I’d continue playing… When the medi­ca­tions start to release I’ll see what the reality is tomorrow morning.”



