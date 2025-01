Novak Djokovic était en grande forme lors de l’in­ter­view sur le court juste après sa victoire face à Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Après avoir reconnu qu’il aurait certai­ne­ment aban­donné s’il avait perdu le deuxième set suite à la perte du premier et sa gêne physique au niveau de l’ad­duc­teur, le Serbe a briè­ve­ment évoqué au micro de Jim Courier son prochain affron­te­ment face à Alexander Zverev en demi‐finales.

« Je ne sais pas si Zverev a regardé le match et s’il encore réveillé à cette heure (1h du matin à Melbourne). Mais nous avons un pacte avec Sascha : tant que je joue, il doit me laisser gagner nos matchs en Grand Chelem », a déclaré avec humour et sous les rires du public l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem qui n’a jamais perdu contre l’Allemand en Grand Chelem en trois confrontations.