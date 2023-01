De passage ce mercredi sur les ondes de l’émis­sion de RMC Sport, le Super Moscato Show, Marion Bartoli, consul­tante tennis, a forcé­ment été inter­rogée sur la nouvelle bles­sure de Rafael Nadal lors de sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Selon la lauréate de Wimbledon 2013, l’Espagnol pour­rait sérieu­se­ment envi­sager un prochain départ à la retraite, façon Roger Federer à la Laver Cup, au cas où son corps ne le lais­se­rait pas tranquille.

🎾🎙 @bartoli_marion : « Non, Nadal n’est pas dans le déni. Je pense qu’il s’est fixé un objectif : gagner un dernier Roland‐Garros. Et si vrai­ment il voit que ça ne marche pas, il pourra envi­sager le reste, orga­niser un petit peu son jubilé comme l’a fait Roger. » pic.twitter.com/EF8L0rybDc — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 18, 2023

« Il n’est pas dans le déni mais je pense qu’il s’est fixé un objectif, celui d’aller gagner un dernier Roland‐Garros. Le Roland‐Garros qu’il gagne l’année dernière en 2022, personne ne pensait qu’il allait le gagner. On nous disait qu’il arri­vait à peine à marcher et que c’était catas­tro­phique au niveau de son pied. (…) Même si cela va casser de partout, même si cela sera diffi­cile, sur cette surface il a la recette et la formule magique pour arriver à être prêt. Tu ne gagnes pas quatorze fois Roland‐Garros sans savoir comment être prêt. Je pense qu’il va se fixer cette dernière échéance. Et si vrai­ment il voit que cela ne marche pas, il pourra effec­ti­ve­ment commencer à envi­sager le reste…Quel match il va vouloir jouer en dernier, dans quel endroit il voudra jouer en dernier et orga­niser un peu sa retraite comme Roger Federer avec une sorte de jubilé », a déclaré Marion Bartoli au sujet de Rafael Nadal.