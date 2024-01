Après avoir encensé Jannik Sinner pour l’ob­ten­tion de son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie décla­rant n’être « pas sûr d’avoir déjà vu pareil exploit de la part d’un gars de 22 ans », le consul­tant suédois, toujours pour L’Équipe, a comparé la person­na­lité très posée de l’Italien à celles de certains de son compa­triotes des années 90.

« Le dernier truc à souli­gner est son atti­tude. Il est calme, posé, tout en étant extrê­me­ment déter­miné. En termes de figh­ting spirit, Djokovic et Nadal ne sont pas les seuls exemples à suivre. Sinner me fait penser aux Suédois des années 1980 : c’est un gars incroya­ble­ment normal. Ça lui donne le droit de jouer avec énor­mé­ment de liberté. Tout cela vient de son éduca­tion. Mais aussi de sa pratique du ski. Pour les valeurs qu’elle véhi­cule, je pense que la culture du ski est l’une des plus brillantes dans le monde du sport. »