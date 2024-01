10 mois après avoir décidé de mettre sa carrière de joueuse de tennis sur pause pour une durée indé­ter­minée, Garbine Muguruza, après la publi­ca­tion du nouveau clas­se­ment de la WTA ce lundi, a offi­ciel­le­ment touché le fond de sa carrière puis­qu’elle est désor­mais non‐classée.

🔲 Garbiñe Muguruza aparece esta semana SIN RANKING WTA por primera vez desde 2008. Hoy se cumple un año de su último partido, en primera ronda de Lyon ante Noskova.



Cada día cuesta más creer en su regreso. pic.twitter.com/AxegCQfxOw — Fernando Murciego (@fermurciego) January 30, 2024

Désormais âgée de 30 ans, l’an­cienne numéro 1 mondiale et lauréate de deux titres du Grand Chelem (Roland‐Garros 2016 et Wimbledon 2017), qui avait déclaré à l’époque vouloir « passer du temps avec sa famille et ses amis », n’a pour l’ins­tant donné aucune indi­ca­tion sur un éven­tuel retour.