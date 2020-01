Interrogé sur un syndrome du 5ème set, le Russe a balayé facilement cette théorie : « Tous les matchs étaient différents. Si on regarde les statistiques, on peut penser cela. Mais comme je le dis, juste en parlant du match d’aujourd’hui, ma défaite n’est pas lié à ma condition physique ou même mon mental, ni parce que il y a eu un 5ème set. C’est juste que les deux joueurs ont fait un super match, et qu’il était meilleur que moi aujourd’hui. Je ne pouvais pas faire grand chose. Je pourrais peut-être servir encore un peu mieux, c’est la seule chose. C’est difficile, j’ai mieux servi que lors des trois matches précédents, j’espère peut-être à un moment donné – vous savez comment c’est dans la vie, les choses tournent – peut-être que je gagnerai peut-être les cinq prochains matchs. Moi, j’essaie de faire de mon mieux tout le temps »