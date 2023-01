Qui dit finale de Grand Chelem, dit analyse de Patrick Mouratoglou.

L’ancien coach de Serena Williams, actuel entraî­neur de Simona Halep et conseiller d’Holger Rune a publié sur son compte Instagram une analyse vidéo de la finale de l’Open d’Australie entre Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic.

Et si Patrick recon­naît que l’issue du match semble très prévi­sible, il n’en­terre pas pour autant Stefanos qui a malgré tout quelques armes dans son jeu pour gêner le nonuple lauréat du tournoi.

« Tsitsipas‐Djokovic . La revanche de la finale de Roland Garros 2021 que le Serbe a remporté en cinq sets après être revenu de deux sets à zéro. Si nous regar­dons simple­ment les scores et la qualité du tennis de Novak sur son chemin vers la finale, mais aussi son record de victoires contre Stefanos, 10–2, et une série de neuf victoires consé­cu­tives pour le Serbe, nous pouvons faci­le­ment prédire que ce sera un match à sens unique et que Novak gagnera son 22e Grand Chelem dimanche. Il jouera cette finale pour égaliser Rafael Nadal dans la course pour devenir le plus grand déten­teur de Grand Chelem de tous les temps. En ce qui concerne Stefanos, il a joué un excellent tennis pendant tout le tournoi et sera prêt pour cette finale. Le résultat final de ce match rési­dera dans quelques éléments prin­ci­paux et notam­ment le début du match. Si Novak commence le match en étant tendu et que Stefanos en profite pour faire un break précoce, il pourra mettre Novak sous pres­sion. Stefanos devra être coura­geux et très agressif. Ses chances résident dans sa capa­cité à faire mal à Novak avec sa puis­sance, ce qui m’amène à la posi­tion sur le court. Novak aime rester près de la ligne de fond et inter­venir à chaque occa­sion pour lui faire perdre du temps », a déclaré l’en­traî­neur trico­lore toujours aussi friand de ce type de contenus.