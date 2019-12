Après avoir annoncé son retrait de l’ATP Cup (3 au 12 janvier 2020), Andy Murray ne participera pas à l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février). Le Britannique est toujours blessé à l’aine, une douleur ressentie à Madrid lors de la phase finale de la Coupe Davis à la fin du mois de novembre. Sa venue à Melbourne était symbolique après sa conférence de presse il y a presque un an où, en larmes, il avait annoncé qu’il ne pensait pas pouvoir rejouer au tennis car il allait être opéré de la hanche.

« Après l’Open d’Australie de cette année (2019), alors que je n’étais pas sûr de pouvoir rejouer au tennis, j’étais ravi de revenir en Australie et de donner le meilleur de moi-même, alors je suis encore plus déçu, a confié l’ancien numéro 1 mondial dans un communiqué. Par mesure de précaution, je dois remédier à ma blessure avant de retrouver le terrain. » Andy Murray est attendu à l’Open Sud de France de Montpellier (3 au 9 février) puis à Rotterdam (10 au 16 février).

We're sad to report that five-time finalist @andy_murray will not be playing in Australia in 2020 – can't wait to see you back here in 2021, Andy !

Read More : https://t.co/XewT5XNmJb #AusOpen

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2019