Au lendemain des débuts réussis de Roger Federer et Novak Djokovic, Rafael Nadal a lui aussi parfaitement débuté l’Open d’Australie en dominant le Bolivien Hugo Dellien 6-2, 6-3, 6-0 en 2h02 de jeu. Au deuxième tour, il affrontera Federico Delbonis ou Joao Sousa.

Le score (6-2, 6-3, 6-0) peut paraître sévère au regard de la physionomie du match. Hugo Dellien (73e) a tout donné et a eu de nombreuses balles de jeu qu’il n’a pas su convertir face à Rafael Nadal. Et face au numéro 1 mondial, rater autant d’occasions se paie cash. Malgré de nombreux jeux accrochés dans les deux premiers set, l’Espagnol est monté peu à peu en puissance pour se libérer totalement dans la troisième manche. Après 2h02 de jeu, le Majorquin (finaliste sortant) boucle la rencontre (6-2, 6-3, 6-0) et file au deuxième tour où il attend le vainqueur du duel entre Federico Delbonis et Joao Sousa.