Consultant Eurosport depuis main­te­nant quelques mois, Nicolas Mahut assiste à l’Open d’Australie 2025 et y porte une grande atten­tion. L’ancien numéro un mondial de double attend avec impa­tience la finale du tableau messieurs, et a déclaré en plateau qu’il avait choisi son favori. Pour lui, le moment est venu pour Alexander Zverev de remporter son premier Grand Chelem.

« Moi je crois que c’est son moment. Il a essayé de faire évoluer son jeu depuis un moment, il a énor­mé­ment travaillé physi­que­ment avec Jez Green, l’ancien prépa­ra­teur physique de Murray. Évidemment que Jannik Sinner est favori au niveau du jeu, avec ce qu’il a démontré depuis plus d’un an main­te­nant. Mais déjà il y a plusieurs choses : au niveau des confron­ta­tions, Zverev mène 4–2 contre Sinner. Les deux dernières fois qu’ils se sont joués en Grand Chelem, il a réussi à le dominer. Je pense aussi que plus le match va avancer, plus ce sera à l’avantage de Zverev. On rappelle quand même que Sinner n’a jamais remporté de match de plus de quatre heures et que son ratio sur les matchs en 5 sets est assez mauvais : six victoires, neuf défaites. Et pour Zverev : 23 victoires, 13 défaites. Plus ce match va durer, plus, je pense, Zverev sera en mesure de remporter ce match. »