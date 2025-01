Battue en finale de l’Open d’Australie par une Madison Keys brillan­tis­sime, Aryna Sabalenka n’a pas réussi le triplé à Melbourne, et sa frus­tra­tion était évidente juste après la balle de match et la poignée de main avec son adver­saire.

La Biélorusse est revenue sur cette frus­tra­tion et ces larmes peu après le match, expli­quant qu’elle en avait besoin pour être en capa­cité de faire un discours qui tienne la route ensuite, ce qu’elle a très bien réussi !

« Il y avait certai­ne­ment eu un peu de frus­tra­tion parce que j’étais si près de réaliser quelque chose de fou. J’avais juste besoin de me débar­rasser de ces émotions néga­tives à la fin pour pouvoir faire un discours, sans rester là à manquer de respect. J’essayais juste de tout laisser retomber et d’être une bonne personne, d’être respec­tueuse. Ce n’est pas grave. Je sais qu’a­près les défaites diffi­ciles, il y a de bonnes victoires. Je vais donc conti­nuer à travailler et m’as­surer que la prochaine fois, si je me retrouve dans cette situa­tion, je jouerai mieux. J’avais juste besoin de ce temps pour moi, pour me décon­necter, pour oublier, pour ne garder que le meilleur et pour être respec­tueuse. Je me tenais là et je me disais : ‘Ok, allez, tu as été dans sa posi­tion. Elle le mérite. Elle était meilleure que toi’ ».