Si elle n’a pas caché sa frus­tra­tion après sa défaite contre Madison Keys en finale de l’Open d’Australie, qui la prive d’un triplé histo­rique à Melbourne, Aryna Sabalenka a encore démontré toute sa classe, avec son adver­saire et lors de la céré­monie de remise des prix.

La numéro 1 mondiale s’est exprimée avec le sourire et toujours beau­coup d’humour.

« Est‐ce que je dois dire quelque à mon équipe… Comme toujours, c’est de votre faute, les gars. Je ne veux pas vous voir la semaine prochaine. Je vous déteste vrai­ment (rires) Non… Merci pour tout ce que vous faites pour moi et blablabla…»

Aryna Sabalenka to her team after losing to Madison Keys in Australian Open Final :



“As always, that’s your fault guys. I don’t wanna see you for the next week.” 😂😂😂



pic.twitter.com/0qr9QYMIQN