Tombeuse de la double tenante du titre, Aryna Sabalenka, en finale ce samedi, mais aussi d’Iga Swiatek, Elina Svitolina, Elena Rybakina et Daniel Collins lors des tours précé­dents, Madison Keys a réalisé un parcours excep­tionnel à l’Open d’Australie pour remporter son premier titre du Grand Chelem.

Madison Keys’ beau­tiful words to her team & husband after winning Australian Open



“I’ve wanted this for so long. I’ve been in 1 other slam final. I didn’t know if I’d be able to get back here. My team believed in me when I didn’t believe in myself” 🥹



