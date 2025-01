Après son succès en 5 sets après avoir sauvé deux balles de match, le Japonais, exténué est parvenu à dire quelques mots sur le court.

« C’était un match diffi­cile. J’avais presque oublié qu’il avait deux balles de match Mais j’ai essayé de rester calme même si j’étais presque éliminé du tournoi. J’ai essayé de me concen­trer sur ce que je pouvais faire. J’ai essayé de me battre jusqu’à la fin. Dans le 4èe et la 5ème manches j’ai commencé à jouer beau­coup mieux. Et avant ça, pour dire la vérité j’ai failli aban­donner. Il méri­tait presque de gagner aujourd’hui. D’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à me battre »