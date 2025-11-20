Kei Nishikori est un vrai battant.
Persécuté par son corps et les blessures ces dernières années, le Japonais a effectué un énième retour cette semaine sur le Challenger de Yokohama, chez lui, au Japon, après trois mois d’indisponibilité.
Qualifié pour les quarts de finale, l’actuel 158e mondial était de passage en conférence de presse où il a notamment été interrogé sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et s’il admire les deux champions, Kei a une petite préférence pour le jeu de l’Italien.
Kei « I basically follow all of matches of Sinner and Alcaraz. Esepcially Sinner’s play is my ideal tennis style, so I watch him as visualization training. Sinner really plays ideal tennis for me » #Sinner pic.twitter.com/5QKPQh69VZ— 井蛙堂 (@seiadoumogera) November 20, 2025
« Je suis pratiquement tous les matchs de Sinner et Alcaraz. Le jeu de Sinner correspond particulièrement à mon style de tennis idéal, je le regarde donc pour m’entraîner à la visualisation. Sinner joue vraiment le tennis idéal pour moi. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 15:55