ATP

Entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Kei Nishikori a fait son choix : « Il joue vrai­ment le tennis idéal pour moi »

Thomas S
Par Thomas S

-

1263

Kei Nishikori est un vrai battant. 

Persécuté par son corps et les bles­sures ces dernières années, le Japonais a effectué un énième retour cette semaine sur le Challenger de Yokohama, chez lui, au Japon, après trois mois d’indisponibilité. 

Qualifié pour les quarts de finale, l’ac­tuel 158e mondial était de passage en confé­rence de presse où il a notam­ment été inter­rogé sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et s’il admire les deux cham­pions, Kei a une petite préfé­rence pour le jeu de l’Italien. 

« Je suis prati­que­ment tous les matchs de Sinner et Alcaraz. Le jeu de Sinner corres­pond parti­cu­liè­re­ment à mon style de tennis idéal, je le regarde donc pour m’en­traîner à la visua­li­sa­tion. Sinner joue vrai­ment le tennis idéal pour moi. »

Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 15:55

