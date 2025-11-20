Kei Nishikori est un vrai battant.

Persécuté par son corps et les bles­sures ces dernières années, le Japonais a effectué un énième retour cette semaine sur le Challenger de Yokohama, chez lui, au Japon, après trois mois d’indisponibilité.

Qualifié pour les quarts de finale, l’ac­tuel 158e mondial était de passage en confé­rence de presse où il a notam­ment été inter­rogé sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et s’il admire les deux cham­pions, Kei a une petite préfé­rence pour le jeu de l’Italien.

Kei « I basi­cally follow all of matches of Sinner and Alcaraz. Esepcially Sinner’s play is my ideal tennis style, so I watch him as visua­li­za­tion trai­ning. Sinner really plays ideal tennis for me » #Sinner pic.twitter.com/5QKPQh69VZ — 井蛙堂 (@seiadoumogera) November 20, 2025

« Je suis prati­que­ment tous les matchs de Sinner et Alcaraz. Le jeu de Sinner corres­pond parti­cu­liè­re­ment à mon style de tennis idéal, je le regarde donc pour m’en­traîner à la visua­li­sa­tion. Sinner joue vrai­ment le tennis idéal pour moi. »