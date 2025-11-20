Alors que Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame (ou Temple de la Renommée) du tennis en 2026, plusieurs légendes du jeu ont tenu à lui rendre hommage, dans des propos rapportés par Tennis Channel.
Et après les jolis mots de sa compatriote, Martina Hingis, le maestro suisse a été tout simplement adoubé par l’ancien champion allemand, Boris Becker.
« Dès que tu as commencé à gagner, des gens qui n’avaient rien à voir avec le tennis ont aimé ce sport grâce à toi. Tu n’es donc pas seulement l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, tu es aussi le sportif le plus important de tous les temps », a déclaré le plus jeune vainqueur de l’histoire de Wimbledon.
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 15:15