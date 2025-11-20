AccueilATPBoris Becker à Roger Federer : "Tu n'es pas seulement l'un des...
Boris Becker à Roger Federer : « Tu n’es pas seule­ment l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, tu es aussi le sportif le plus impor­tant de tous les temps »

Alors que Roger Federer sera intro­nisé au Hall of Fame (ou Temple de la Renommée) du tennis en 2026, plusieurs légendes du jeu ont tenu à lui rendre hommage, dans des propos rapportés par Tennis Channel.

Et après les jolis mots de sa compa­triote, Martina Hingis, le maestro suisse a été tout simple­ment adoubé par l’an­cien cham­pion alle­mand, Boris Becker. 

« Dès que tu as commencé à gagner, des gens qui n’avaient rien à voir avec le tennis ont aimé ce sport grâce à toi. Tu n’es donc pas seule­ment l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, tu es aussi le sportif le plus impor­tant de tous les temps », a déclaré le plus jeune vain­queur de l’his­toire de Wimbledon. 

