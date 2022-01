Handicapée par des ampoules à la main droite, la main avec laquelle elle tient sa raquette, Emma Raducanu a tenu à serrer les dents et à se présenter sur le court ce jeudi, au deuxième tour de l’Open d’Australie, face à Danka Kovinic. Finalement battue 4–6, 6–4, 3–6, la jeune britan­nique était quand même satis­faite de son atti­tude à l’issue de la rencontre.

« Oui, c’était un match diffi­cile. J’avais du mal avec ma main avant la rencontre. Certains personnes dans mon équipe ne voulaient pas que je joue, mais je voulais y aller et me battre pour voir jusqu’où je pouvais aller. Mais je pense que c’était une bonne expé­rience d’ap­pren­tis­sage pour moi. Vous savez, j’ai décou­vert des outils sur moi et mon jeu que je ne savais pas que j’avais avant, donc oui, je peux prendre quelques points posi­tifs de ce match. »