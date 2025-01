Jannik Sinner était d’hu­meur taquine ce vendredi après sa victoire face à Ben Shelton et sa quali­fi­ca­tion pour la finale de l’Open d’Australie, la deuxième d’affilée.

Interrogé sur le court sur l’im­por­tance de ses deux entraî­neurs, Simone Vagnozzi et Darren Cahill, le numéro 1 mondial s’est permis de cham­brer le premier en évoquant son ancien clas­se­ment lors­qu’il était joueur professionnel.

Jannik Sinner spoke about his team after reaching 2nd Australian Open Final



“Simone was ranked #161 & Darren was around #30. So it’s a bit different 😂 he always said when he played his goal was to be a coach… & he’s an amazing coach” 💀



