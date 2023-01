Depuis qu’il a été aperçu dans une mani­fes­ta­tion pro‐russe devant la Rod Laver Arena aux côtés de personnes bran­dis­sant des drapeaux à l’ef­figie de Vladimir Poutine, Srdjan Djokovic, le père de Novak, est coeur d’une polé­mique grandissante.

Si Tennis Australia a timi­de­ment réagi en rappe­lant via un commu­niqué aux joueurs et à leur entou­rage de respecter la poli­tique concer­nant les drapeaux et les symboles, la joueuse ukrai­nienne a décidé de répondre à sa manière suite à la diffu­sion des images du papa de Novak Djokovic.

Manifestement choquée, la 61e mondiale n’a pas pu trouver les mots, même si on peut aisé­ment deviner son état d’esprit…