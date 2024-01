Quand la poli­tique s’in­vite dans le monde du sport, cela ne fait jamais bon ménage.

Alors que les athlètes ukrai­niens refusent toujours de serrer la main de leurs homo­logues russes depuis le début du conflit armé entre les deux pays, la jeune joueuse ukrai­nienne, Elizaveta Kotliar, 16 ans, s’est attirée les foudre de certains de ses compa­triotes après avoir oublié cette « consigne » lors d’un match sur le tournoi junior de l’Open d’Australie.

Cette poignée de main a telle­ment fait parler que le minis­tère ukrai­nien des Sports a carré­ment demandé à ce qu’une enquête soit ouverte.

🇷🇺🤝🇺🇦 La Russe Vlada Minceva et l’Ukrainienne Elizaveta Kotliar se sont serré la main après leur match à l’Open d’Australie junior.



Face aux nombreuses critiques, la joueuse a été contrainte de s’ex­cuser avant que son père ne fasse égale­ment une déclaration.

« Liza n’a que 16 ans, elle n’a aucune expé­rience de compé­ti­tions aussi impor­tantes que les tour­nois du Grand Chelem, le sommet du tennis profes­sionnel et junior. Malheureusement, ma fille ne s’est pas sentie calme, ses émotions étaient à fleur de peau et elle n’a pas réussi à maîtriser son compor­te­ment. Elle a exécuté le rituel d’après‐match de manière auto­ma­tique, serrant la main de son adver­saire, sans se rendre compte que derrière le filet se trou­vait une repré­sen­tante du pays qui avait attaqué notre patrie. C’est une erreur que Liza regrette et assure qu’elle ne permettra plus jamais qu’une telle chose se repro­duise. Elle se souviendra toujours de qui est qui. En fait, elle est une patriote sincère de l’Ukraine, elle l’a toujours été et le restera à l’avenir. »