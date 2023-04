Même si Carlos n’est pas le genre de joueur qui fait des décla­ra­tions tapa­geuses, son entrée en matière au sujet de la saison sur terre le posi­tionne déjà comme l’un des favoris à Roland‐Garros même si ses perfor­mances à Madrid et Rome ne sont pas encore « inscrites » dans le marbre.

Comme il l’a rappelé en confé­rence de presse, il y a encore beau­coup de matches à jouer mais il est certain que Roland‐Garros est déjà sans sa tête.

« Tout peut arriver dans les deux semaines qui arrivent. Après, il est vrai que Roland Garros est un objectif clair à court terme. C’est un tournoi que je veux vrai­ment gagner, mais je ne dois pas trop y penser et me concen­trer sur Madrid et Rome. Gagner le tournoi ici à Barcelone donne évidem­ment une confiance précieuse pour la suite de la saison sur terre‐battue ».