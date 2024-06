Carlos Alcaraz a accordé un bel entre­tien au quoti­dien Marca, il s’y livre avec une belle sincérité.

« Je ne m’en souviens pas. J’ai vu des vidéos, mais avec certains moments forts, je ne peux pas les comparer à mon âge. Comme je l’ai toujours dit, peu importe ce que j’ai réalisé à 21 ans si je stagne ici. En fin de compte, je veux conti­nuer ma carrière et conti­nuer à grandir pour arriver là où se trouvent Djokovic, Rafa et Federer jusqu’à récem­ment. Les bons et les grands n’ont cessé de s’améliorer au cours de leur carrière jusqu’à atteindre l’âge de 37–38 ans dans la fleur de l’âge »