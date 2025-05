Interrogé en confé­rence de presse sur la fin de carrière de Richard Gasquet à Roland‐Garros, Carlos Alcaraz s’est montré plutôt nostal­gique. S’il se rappelle avoir affronté le Français lors de sa première finale ATP en 2021, l’Espagnol détient surtout le souvenir d’un immense joueur, avec qui il a grandi, et qui a laissé un bel héri­tage au tennis.

« J’ai disputé ma première finale ATP contre lui en 2021, à Umag (Croatie). C’est un joueur avec qui j’ai grandi, un grand joueur. J’éprouve un grand respect quand je le croise dans le vestiaire ou dans les allées du tournoi. C’est génial de le voir, il se pour­rait que ce soit son dernier match ici à Roland Garros, et je pense qu’il l’a déjà dit, proba­ble­ment il y a quelques tour­nois. Je ne sais pas si ce sera son dernier match (face à Sinner ce jeudi au 2e tour, ndlr), mais il a vrai­ment bien défendu le tennis. Il est sur le circuit depuis plus de 20 ans main­te­nant, c’est quelque chose de fou. Il a joué de grands matchs, et je le répète, j’ai grandi en le regar­dant jouer. J’ai donc été ravi de l’af­fronter pour ma première finale ATP, et il est évident qu’il a été une personne formi­dable quand je l’ai vu. J’apprécie donc tout ce qu’il a fait pour nous. »