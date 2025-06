Impressionné comme beau­coup par la nouvelle pres­ta­tion de Jannik Sinner, facile vain­queur d’Andrey Rublev en huitièmes de finale de Roland‐Garros ce lundi soir, Fabrice Santoro n’a pas hésité à comparer l’ac­tuel numéro 1 mondial à Novak Djokovic.

Et pour « Fabulous Fab », l’Italien serait une version améliorée du Serbe.

« Quand je vois jouer Jannik Sinner, en fait, j’ai l’im­pres­sion que, avec l’im­mense respect que l’on doit à Novak Djokovic, c’est une version plus moderne. Parce que, Novak, joueur remar­quable, on en a parlé des milliers de fois, il ralentit parfois, il neutra­lise. Sinner agresse en perma­nence. Et là où on dit que pour trouver de la sécu­rité, soit on passe au‐dessus du filet soit un s’éloigne des lignes, lui il arrive quand même à limiter les fautes directes en passant assez proche du filet et en se rappro­chant des lignes. »