Si Carlos Alcaraz désire à nouveau se quali­fier pour la finale de Roland‐Garros, il devra d’abord livrer bataille contre un spécia­liste de la terre battue, Lorenzo Musetti.

Et si son coach Juan Carlos Ferrero a bien compris que son joueur partait à la guerre, l’an­cien numéro un mondial a pris un temps pour se recueillir auprès de la plaque récem­ment érigée en l’hon­neur de Rafael Nadal sur le court Philippe‐Chatrier, une réelle source d’ins­pi­ra­tion pour l’Espagnol.

📱 Juan Carlos Ferrero on Instagram :



“Getting inspired before another battle 🔥🔸



Vamos con todo team 💪”



Vamos @carlosalcaraz @juankiferri 👊🔥 https://t.co/JQER3saACR pic.twitter.com/jhlI2mpKPe