Le coach du prodige espa­gnol a eu la chance de faire état de la rela­tion fusion­nelle avec le joueur qu’il a décou­vert à ses 12 ans, et de s’épandre sur le fait qu’il est même bien plus qu’un simple joueur qu’il accom­pagne sur le circuit.

Juan Carlos Ferrero est notam­ment inter­venu sur le lien qui les unit depuis main­te­nant bientôt une décennie.

« Je veux dire, c’est comme mon quatrième enfant. J’ai trois enfants à la maison, et il est le quatrième. J’adore la rela­tion que nous avons créée, ce n’est pas simple­ment un coach et son joueur. On a crée quelque chose de plus fort. »