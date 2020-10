Gustavo Kuerten est triple-vainqueur de Roland-Garros. Une performance déjà plus qu’honorable. Il connaît la difficulté pour remporter ce genre de tournoi. Alors forcément, il est admiratif devant ce qu’accomplit Rafael Nadal, avec 13 Roland-Garros au compteur…

« Fantastique, de plus en plus admirable, au-delà de l’impossible. On dirait que le 14e arrive et il a de bonnes chances d’obtenir le 15e. Il gagne en jouant tellement bien, surtout dans la dernière ligne droite. Cela minimise la façon dont il se rend au tournoi, il grandit beaucoup dans les derniers tours. Nadal part d’un principe de base, c’est ainsi que les génies le font, il simplifie le processus basé sur la trilogie : je veux, je peux, je fais. S’il joue le Rio Open aujourd’hui, son esprit pense déjà à Roland Garros. Mais gagner 13 fois va au-delà du mental, il va dans des lignes que nous ne n’imaginions pas à l’époque où nous jouions », s’est extasié le Brésilien dans des propos rapportés par Essentially sports.