« Il n’est pas impos­sible que ce soir, j’ai joué mon dernier match à Roland‐Garros. C’est la raison pour laquelle j’ai été submergé par l’émotion à la fin », a déclaré Novak Djokovic.

Après cette sortie forte en émotions sur la terre battue pari­sienne, au terme d’une bataille féroce face à la « machine » Jannik Sinner, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a pu compter sur le soutien de ses proches et notam­ment de son épouse.

« Tellement fière de toi mon amour », a écrit Jelena Djokovic sur Instagram.

Nole – « A great sense of grati­tude for the support I received tonight.«

