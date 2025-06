Si cette finale de Roland‐Garros était pleine de rebon­dis­se­ments, Coco Gauff et Aryna Sabalenka évoluaient sur courant alter­natif. Dans cette rencontre hachée, l’Américaine a pris le meilleur sur sa rivale, en trois sets et 2h40 de jeu : 7–6(5), 2–6, 4–6.

Pourtant, la numéro une mondiale rentrait parfai­te­ment dans sa rencontre. Avec beau­coup de variété, en propo­sant des amor­ties pour mettre en danger l’Américaine, le plan de jeu était parfait. Elle brea­kait à deux reprises pour mener 4–1. Étrangement, la machine s’en­rayait à ce moment.

Moins chirur­gi­cale dans ses coups, elle lais­sait échapper beau­coup de points. Gauff impé­riale en retour, profi­tait de cette défaillance pour refaire son retard (4−4). Impossible à déborder, elle écœu­rait son adversaire.

La suite était tout aussi étrange, aucune ne parve­nait à conserver son service, le premier set se déci­dait au tie‐break. Menée trois à zéro, Sabalenka choi­sis­sait ce moment pour proposer son meilleur tennis. Incisive et marty­ri­sant la balle, elle s’ad­ju­geait logi­que­ment la première manche (7−6).

Le scénario s’in­ver­sait dans le second set, Coco Gauff menait quatre jeux à un, et concé­dait sa mise en jeu. La seule éclaircie pour la triple cham­pionne en Grand Chelem. La réponse de la numéro deux mondiale était immé­diate, avec un break, puis le gain du set sur son service (2−6).

Tout bascule dans l’ul­time set, et le troi­sième jeu. Breakée, la Biélorusse était au bord de la rupture. Elle relâ­chait sa frus­tra­tion en direc­tion de son clan. Malgré un débreak, la numéro un mondiale restait nerveuse et encais­sait un jeu blanc sur son service. Un retard qu’elle ne comblera jamais.

