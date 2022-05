Actuellement sur une série de 31 victoires consé­cu­tives, Iga Swiatek impres­sionne le monde du tennis. John McEnroe a été abso­lu­ment dithy­ram­bique au moment de parler de la numéro 1 mondiale sur Eurosport, en la plaçant au‐dessus des plus grands de ce sport dans certains domaines sur terre battue.

« C’est une athlète incroyable. Je ne pense pas avoir déjà vu un joueur, et cela inclut Nadal et Djokovic – qui bouge et glisse comme Swiatek. Je pense que Serena avait une plus de puis­sance mais elle ne glis­sait pas non plus comme Swiatek. Je n’ai jamais vu quel­qu’un d’aussi fluide sur la terre battue », a souligné l’Américain, sous le charme.