Le duel de frappes de fond du court attendu entre la Biélorusse et la Tchèque aura bien eu lieu, et l’issue du combat est par contre plus une surprise pour les amateurs de petite balle jaune. Muchova l’emporte en effet (7–6(5), 6–7(5),7–5) et avec la manière.

En effet, on aurait pu attendre de la seconde joueuse mondiale un match dans la lignée de ses autres tours Porte d’Auteuil, combo de frappes surpuis­santes et de justesse tech­nique qui finis­sait par étouffer ses oppo­sants. Mais Muchova n’était pas venu pour faire figu­ra­tion, et répon­dait du tac au tac.

Dans un premier set accroché qui se termi­nait au tie‐break, Muchova mettait un coup de collier salva­teur et passait devant dans le choc qui se dessi­nait devant nos yeux.

On se disait alors que Sabalenka allait réagir et revenir dans le match pour nous offrir une troi­sième manche, avec un break au milieu de la deuxième manche. Mais le débreak était immé­diat, et la deuxième manche allait devoir se jouer au tie‐break. Muchova, à l’image du jeu décisif de la première manche, jouait à son plus haut niveau, mais Sabalenka était cette fois‐ci plus forte et l’emportait.

Dans une troi­sième manche homé­rique qui voit les joueuse se rendre coup pour coup, la tchèque devait sauver une balle de matche avant de revenir puis de breaker après deux doubles‐fautes de suite commisses a 5–5. Il n’en fallait pas plus, et elle s’en allait conclure 7–5 après 3h13 de jeu.

Muchova se qualifie donc pour sa première finale en Grand‐Chelem, où elle affron­tera Iga Swiatek ou la sensa­tion brési­lienne Beatriz Haddad Maia.