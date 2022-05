On atten­dait forcé­ment la réac­tion publique de Rafael Nadal par rapport à la déci­sion prise de l’ATP au sujet de Wimbledon. Dans une longue réponse, Rafa résume parfai­te­ment la situa­tion tout en lançant l’idée qu’une négo­cia­tion doit toujours être possible.

« Je n’ai pas d’opi­nion tran­chée. C’est toujours la même ques­tion du côté des tour­nois, il y a toujours un Conseil, et deux personnes qui prennent des déci­sions, et le reste des personnes doivent suivre ces déci­sions. Chaque joueur a une opinion diffé­rente, c’est la raison pour laquelle on n’ar­rive jamais à accom­plir ce qu’on souhai­te­rait accom­plir si nous étions tous dans le consensus. On a tous une opinion diffé­rente. Il est impor­tant que quel­qu’un prenne les déci­sions. Que je sois d’ac­cord ou pas, aujourd’hui, peu importe. Le conseil de l’ATP a pris une déci­sion, et on doit accepter cette déci­sion. Ce n’est pas au joueur qui vient ici, de formuler des commen­taires pour mettre ensuite le Conseil en diffi­culté. Je ne vais pas penser de manière mani­chéenne, ce n’est pas noir ou blanc. Je pense qu’ils ont eu les bonnes raisons de prendre cette déci­sion. L’ATP et Wimbledon peuvent s’as­seoir à la même table et négo­cier de meilleures choses pour tous »