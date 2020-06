Invité de luxe de l’émission Stade 2 sur France TV, Rafael Nadal a été interrogé sur la possibilité de jouer à huis clos pour la reprise du tennis. Un sujet qui suscite de nombreuses réactions au sein de la petite balle jaune et l’Espagnol a donné son avis : « Oui c’est possible, le foot joue bien à huis clos, mais si vous me demandez si le huis clos me plaît ? La réponse est non. Rien ne remplace la présence du public et l’énergie que ça génère. »

Pour finir, le Majorquin a adressé un message de soutien aux fans français : « J’aimerais envoyer de la force et du courage au public français. J’espère qu’il pourra sortir de cette situation très difficile encore plus fort et bien conscient de la difficulté que nous venons tous de traverser. J’embrasse le peuple français et j’espère qu’on pourra se voir très vite. »