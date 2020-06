Rafael Nadal était l’invité de luxe de l’émission Stade 2 sur France TV ce dimanche. Le Majorquin a d’abord abordé sa condition physique, lui qui a repris le tennis depuis la fin du confinement : « Je me sens bien. Comme tout le monde, je n’ai pas pu sortir de mon appartement pendant deux mois, mais par chance, j’ai reçu des machines pour me maintenir en forme physiquement. Petit à petit j’ai repris l’entraînement, mais il s’agit d’une reprise progressive, lente et avec beaucoup de prudence. L’objectif est d’être prêt pour le jour où on reprendra le tennis. »

Le Majorquin a ensuite été questionné sur la possibilité de jouer Roland-Garros en septembre, lui qui avait avoué plus penser à la saison 2021 : « Ma réalité est que je ne vois pas le futur d’un point de vue professionnel, mais d’une façon médicale et sanitaire. Je me projette dans un monde où on pourra protéger la santé de tous les gens qui travaillent autour du tennis, du circuit, les joueurs, le staff… En même temps, c’est une situation compliquée où on ne sait pas comment les choses vont évoluer et on espère tous trouver une solution rapide pour reprendre une activité normale. Donc pour Roland-Garros en septembre, si on peut jouer dans des conditions optimales et en toute sécurité pour les joueurs qui viennent du monde entier, que tout le monde peut participer, si tout ça est réuni, alors oui je serai là. Mais aujourd’hui il faut prendre des précautions et ses responsabilités dans des décisions adéquates pour garantir la sécurité et santé de tous dans le tennis. »