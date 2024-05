Ons Jabeur aura mis du temps à digérer, mais mieux vaut tard que jamais comme l’on dit.

Longtemps trau­ma­tisée par sa défaite en finale de Wimbledon 2023 face à Marketa Vondrousova alors qu’elle était la grande favo­rite, la Tunisienne a déclaré, lors de sa confé­rence de presse avant ses débuts à Roland‐Garros, qu’elle était enfin parvenue à passer à autre chose.

« Je me sens beau­coup mieux qu’à la fin de l’année dernière. Mentalement, c’était diffi­cile. Consciemment, on ne s’en rend jamais compte, mais je me sens mieux. Cela fait main­te­nant partie du passé. Nous appre­nons du passé. Si je continue à y penser, ce n’est pas bon pour moi. Je sais que ça fait partie du passé, ça fait partie du jeu, et je prends un nouveau départ… J’espère que je réali­serai un jour mon rêve de gagner un Grand Chelem. »