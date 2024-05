Ce dimanche, Ugo Humbert faisait son entrée en lice contre Lorenzo Sonego au premier tour de Roland‐Garros. Malheureusement pour le numéro 1 trico­lore, trop atten­tiste et en manque de réus­site sur son service, il s’est logi­que­ment incliné en quatre sets contre Lorenzo Sonego.

Au micro du tournoi après sa victoire, l’Italien, connu pour sa gentillesse, se sentait désolé pour son adver­saire qui susci­tait beau­coup d’at­tentes auprès du public tricolore.

« Aujourd’hui (dimanche), j’ai apprécié chaque instant sur le terrain. Je suis vrai­ment désolé pour Ugo car c’est un bon garçon. Cependant, je suis très heureux et fier de ma perfor­mance. À partir du milieu du troi­sième set, j’ai été plus agressif, en essayant d’être plus offensif égale­ment en réponse. »