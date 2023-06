Interrogé par nos confrères de L’Équipe quelques heures après le 23e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic, Patrick Mouratoglou, entraî­neur d’Holger Rune et consul­tant pour France Télévision durant toute la quin­zaine, a estimé que le débat concer­nant le meilleure joueur de l’his­toire était désor­mais clos.

« Soit on se base sur des critères objec­tifs, soit sur des critères subjec­tifs. Je ne rentrerai pas dans ces derniers. La seule chose qui a du sens, c’est se baser sur les titres des uns et des autres. Il les bat pour l’ins­tant partout, et aussi en nombre de titres en Masters 1000 (38), au Masters (6), en nombre de semaines numéro 1 (388). Il les bat partout, et c’est lui qui est le mieux placé pour conti­nuer à engranger des titres. La discus­sion, elle est close. Ce n’est peut‐être pas le préféré, ce n’est peut‐être pas celui qui joue le tennis le plus cham­pagne, mais… »