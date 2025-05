Pour la première fois, Aryna Sabalenka s’avance à la Porte d’Auteuil en tête de série numéro une. Naturellement, elle sera une des grandes favo­rites, d’au­tant qu’Iga Swiatek est en plein doute, avec aucun match réfé­rence sur l’ocre, et une descente au cinquième rang mondial au classement.

Questionnée en confé­rence de presse sur l’état de forme de sa rivale, la triple cham­pionne en Grand Chelem a main­tenu la pres­sion sur la Polonaise, en esti­mant qu’elle sera préten­dante à sa propre succes­sion, malgré les incer­ti­tudes sur son tennis.

« Je n’ai pas d’at­tentes pour moi, et bien sûr pas d’at­tentes pour les autres joueuses. Alors, bien sûr, je pense, comme tout le monde, qu’elle s’est très bien débrouillée dans ce tournoi, que tout le monde s’at­tend à ce qu’elle gagne ce tournoi et que l’on attend d’elle du grand tennis. Mais je ne sais pas quoi dire d’autre. Je n’ai pas d’at­tentes. Les tour­nois du Grand Chelem sont des tour­nois compli­qués et tout le monde ressent beau­coup de pres­sion », a commenté la Biélorusse, dans des propos relayés par Punto de Break.