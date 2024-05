Forcément inter­rogé sur la défaite de Caroline Garcia dès le deuxième tour de Roland‐Garros (battue 6–3, 6–3 par Sofia Kenin ce mercredi), Fabrice Santoro, sur le plateau de Prime Video, a répété ce qu’il avait déjà dit en juillet dernier à Wimbledon à propos du style de jeu si offensif de la Lyonnaise.

« Cela fait plusieurs années que je me dis ça : j’ai­me­rais bien passer une heure avec Caroline pour parler tennis, prendre un verre, un café pour qu’elle m’ex­plique sa philo­so­phie de jeu. Et peut‐être qu’elle arri­ve­rait à me convaincre en une heure de ce qu’elle fait sur le terrain. On a des philo­so­phies de jeu telle­ment éloi­gnées que parfois j’ai du mal à comprendre ses choix. »