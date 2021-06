Serena n’a appris le forfait d’Osaka qu’au moment où elle allait en confé­rence de presse. Si elle ne connais­sait pas toutes les raisons de cette déci­sion, elle a tout de suite apporté son soutien à la joueuse japo­naise : « Je suis proche d’elle. J’aimerais la prendre dans mes bras parce que, comme je l’ai dit, je suis passée par là aussi. Elle et moi, nous n’avons pas la même person­na­lité et de toute façon, il n’y a pas une personne qui se ressemble. Moi je suis costaud, forte, j’ai la peau dure, d’autres ont la peau plus sensible. Chacun est diffé­rent, chacune est diffé­rente et gère ce qui vient diffé­rem­ment. Laissez‐la gérer au mieux pour elle comme elle pense pouvoir le faire au mieux. C’est tout ce que je peux dire pour elle. Je crois qu’elle fait au mieux »