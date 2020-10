Dans une interview accordée à l’ATP, Jannik Sinner est revenu sur son quart de finale face à Rafael Nadal à Roland-Garros. Il s’était incliné 6-7, 4-6, 1-6. Mais à 19 ans, son match nourrit de belles promesses.

« Il s’agit juste de s’améliorer jour après jour. Évidemment, c’était un excellent test de jouer contre Rafa sur terre battue. J’ai bien joué dans les deux premiers sets et dans le troisième, il a plus poussé. Mais je me sentais prêt à jouer contre lui. Je suis entré sur le court avec la bonne attitude, ce que j’essaye de faire à chaque match », a assuré l’Italien.

Sinner, désormais 46ème mondial, affronte Pierre-Hugues Herbert ce jeudi en huitième de finale à Cologne.