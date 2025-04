Si Isner pense que Djokovic a des chances à Wimbledon et l’US Open, son compa­triote est caté­go­rique, mise à part Wimbledon, Novak n’a plus la force ni l’énergie de pouvoir s’im­poser dans un tournoi du Grand Chelem. Des propos très durs de Steve, ancien 21ème à l’ATP et vain­queur de 4 titres sur le circuit.

« Concernant Novak Djokovic, je dirais qu’il a une chance à Wimbledon. Sur deux semaines, sur terre par exemple, je ne pense pas qu’il peut encore y arriver. D’ailleurs, nous l’avons vu deux fois cette année, à l’Open d’Australie et à Miami. A un moment, il n’a plus d’énergie, ce qui est incroyable à dire pour un gars qui n’a jamais eu l’im­pres­sion d’être fatigué de sa vie . Je ne pense donc pas que les Internationaux de France lui conviennent et je dirais que Wimbledon serait sa meilleure chance s’il le peut »