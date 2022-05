Présent pendant de longues minutes en confé­rence de presse, ce vendredi à l’oc­ca­sion de la journée des médias à Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga a pris le temps de répondre à chaque ques­tion des jour­na­listes étran­gers et locaux alors qu’il va jouer son tout dernier tournoi en carrière. Un moment forcé­ment très parti­cu­lier pour l’un des meilleurs joueurs fran­çais du tennis moderne.

« Je me sens à la fois soulagé de savoir que c’est le dernier, parce que j’ai quand même mon esprit et mon corps qui me disent que c’est l’heure d’ar­rêter, et à la fois très excité. J’ai toujours adoré jouer ici, à Roland. Cela a toujours été un moment très impor­tant dans ma carrière. Aujourd’hui, j’ai envie d’aller sur le court. Je vais rencon­trer un joueur qui est très bon, qui est très consis­tant. Je sais que ce sera un match dur d’avance. Je suis heureux de pouvoir vivre ça et quoi qu’il arrive, ce sera une fête pour moi. »