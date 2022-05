Après avoir clai­re­ment annoncé son inten­tion de revenir au plus haut niveau à partir de cet automne, Roger Federer a répondu à des ques­tions un peu moins sérieuses au cours de l’ex­cel­lente inter­view accordée au maga­zine suisse Caminada. Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé s’il se trou­vait sexy, Roger a joué la carte de l’autocritique.

« N’importe quoi (rires). Je trouve qu’à vingt ans, avec les cheveux longs et plus tard le blond, j’avais vrai­ment une sale gueule. Avec l’âge, les traits du visage deviennent plus mascu­lins. Mon ami Tommy Haas et moi avons récem­ment plai­santé sur les têtes rondes et pote­lées que nous avions auparavant. »