Alors que la plupart des obser­va­teurs voyaient Carlos Alcaraz s’im­poser, Alexander Zverev a livré une perfor­mance impres­sion­nante pour sortir le phéno­mène du tennis mondial. Après avoir valider sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré, où il retrou­vera Rafael Nadal, tombeur de Novak Djokovic, le numéro 3 mondial savourait.

« Carlos est l’un des meilleurs joueurs au monde. Il est quasi­ment impos­sible de le battre. Et donc je savais que je devais sortir mon meilleur tennis à partir du premier point car, s’il mène dans le match, il gagne encore plus de confiance ; et dans ce cas, cela aurait été très dur pour moi de revenir ensuite. Je suis donc content d’avoir gagné en 4 manches et non pas en 5. »