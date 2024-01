Quelques minutes après avoir mis fin à l’in­croyable série de 43 victoires consé­cu­tives de Novak Djokovic en Australie, Alex De Minaur, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match sur la United Cup, a tenu à adresser un message à tous ceux qui n’ont jamais cru en lui et en son jeu.

« Tout au long de ma carrière, j’ai entendu que je n’étais pas assez grand, pas assez fort, que je n’étais qu’un pous­seur de balle et que je ne serai jamais un joueur de haut niveau. Mais, vous savez, j’en­tends cela semaine après semaine. La seule chose que cela me fait, c’est que ça me donne plus de feu et que ça ajoute plus d’es­sence à ce moteur qui est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour prouver aux gens qu’ils ont tort. Chacun a le droit d’avoir son propre avis, mais je sais que je vais tirer le meilleur de moi‐même. »