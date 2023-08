« C’est frus­trant. Je ne sais pas ce qui se passe et pour­quoi nous ne le savons pas encore », s’im­pa­tien­tait récem­ment Ons Jabeur au sujet des WTA Finals. Le lieu du Masters féminin 2023 n’a en effet toujours pas été annoncé, ce qui a le don d’agacer égale­ment la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek.

« C’est assez regret­table et ennuyeux. Nous voulons savoir parce qu’il est diffi­cile de prévoir ce qui va se passer après. J’adorerais jouer les finales de la Billie Jean King Cup. Je ne sais pas où se dérou­le­ront les WTA Finals et comment elles se dérou­le­ront avec les dépla­ce­ments et tout le reste. Surtout que quand nous étions à Fort Worth, ils nous ont assuré que la déci­sion serait prise au début de l’année. C’est un peu ennuyeux, mais en tant que joueuses, nous ne pouvons rien faire, parce que c’est une ques­tion de busi­ness et de négo­cia­tions avec la WTA, donc nous devons attendre. Peut‐être que les joueuses du conseil des joueuses en savent un peu plus, alors… Je ne veux pas vrai­ment creuser le sujet des finales parce que c’est évidem­ment frus­trant, mais il n’y a pas de raison de trop l’ana­lyser », a déclaré la Polonaise en confé­rence de presse avant l’US Open (28 août au 10 septembre).