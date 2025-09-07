AccueilVidéosAvant sa finale contre Alcaraz, Sinner croise deux légendes absolues du jeu
VidéosUS Open

Avant sa finale contre Alcaraz, Sinner croise deux légendes abso­lues du jeu

Thomas S
Par Thomas S

-

1585

Présent il y a quelques heures sur le court Arthur Ashe pour taper la balle et prendre les derniers repères avant la finale face à Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a croisé deux légendes abso­lues de la petite balle jaune : John McEnroe et Jimmy Connors.

Une rencontre visi­ble­ment fortuite mais qui pour­rait bien inspirer le numéro 1 mondial qui va tenter de remporter son 5e tournoi du Grand Chelem. 

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 18:08

Article précédent
Dimitrov est maudit : « La seule chose dont je me souvienne, c’est que j’ai pleuré pendant deux heures dans le vestiaire »
Article suivant
Changement de condi­tion de jeu à 1h de la finale entre Alcaraz et Sinner !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.