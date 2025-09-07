Présent il y a quelques heures sur le court Arthur Ashe pour taper la balle et prendre les derniers repères avant la finale face à Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a croisé deux légendes absolues de la petite balle jaune : John McEnroe et Jimmy Connors.
𝑷𝒂𝒔𝒔𝒂𝒕𝒐, 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐 💫— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) September 7, 2025
Jannik Sinner incontra John McEnroe e Jimmy Connors a poche ore dall’inizio della finale dello #USOpen pic.twitter.com/xZklHPkpXV
Une rencontre visiblement fortuite mais qui pourrait bien inspirer le numéro 1 mondial qui va tenter de remporter son 5e tournoi du Grand Chelem.
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 18:08