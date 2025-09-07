Le destin est parfois cruel dans une carrière. Grigor Dimitrov ne dira pas le contraire.

Victime d’une déchi­rure au niveau du muscle pectoral alors qu’il menait deux sets à rien, 2–2 dans le troi­sième, en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, le Bulgare est revenu sur ce moment forcé­ment très compliqué à vivre.

« Depuis que je suis sorti du court, je ne pense plus à ce qui s’est passé parce que c’était un moment diffi­cile. C’était un moment physi­que­ment doulou­reux, mais cela ne me dérange pas vrai­ment, c’est plus l’as­pect mental des choses qui m’a vrai­ment frappé, c’était telle­ment surréa­liste. La seule chose dont je me souvienne, c’est que dès que c’est arrivé, je suis rentré dans le vestiaire et j’ai pleuré pendant deux heures, puis j’ai complè­te­ment changé d’état d’es­prit », a déclaré celui qui a déclaré forfait pour l’US Open et dont la réédu­ca­tion est plus longue que prévue.