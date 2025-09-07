Le destin est parfois cruel dans une carrière. Grigor Dimitrov ne dira pas le contraire.
Victime d’une déchirure au niveau du muscle pectoral alors qu’il menait deux sets à rien, 2–2 dans le troisième, en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, le Bulgare est revenu sur ce moment forcément très compliqué à vivre.
« Depuis que je suis sorti du court, je ne pense plus à ce qui s’est passé parce que c’était un moment difficile. C’était un moment physiquement douloureux, mais cela ne me dérange pas vraiment, c’est plus l’aspect mental des choses qui m’a vraiment frappé, c’était tellement surréaliste. La seule chose dont je me souvienne, c’est que dès que c’est arrivé, je suis rentré dans le vestiaire et j’ai pleuré pendant deux heures, puis j’ai complètement changé d’état d’esprit », a déclaré celui qui a déclaré forfait pour l’US Open et dont la rééducation est plus longue que prévue.
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 17:55